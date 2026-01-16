Популярний в Україні овоч подорожчав через падіння імпорту: які ціни зараз

Поставок тепличної продукції з Туреччини не вистачає вже декілька тижнів.

В Україні зросли гуртові ціни на тепличні помідори. Зараз їх пропонують до продажу в діапазоні 90-110 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit. Причиною здорожчання стало суттєве скорочення пропозиції тепличних томатів на ринку. Головним постачальником овочів до України в зимову пору є Туреччина, проте вже протягом кількох тижнів поставки тепличних помідорів звідти недостатні.

У підсумку тепличні томати в Україні коштують в середньому на 10% дорожче, ніж рік тому. Проте загальний попит на овоч як з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж є доволі слабким. Тому більш активно підвищувати ціни продавці не наважуються.

Більше того, учасники ринку прогнозують, що існуючий ціновий тренд на здорожчання помідорів – явище тимчасове. Вже наступного тижня томати можуть знову почати дешевшати після нормалізації поставок в Україну турецьких овочів.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Ціна одного кілограму помідорів в Novus становить 134 гривні.

Українські томати в Сільпо можна знайти за ціною 99 грн/кг.

Турецькі тепличні томати в АТБ коштують 134,95 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні та останні прогнози

Так само як і томати, в Україні дорожчають огірки. Їх продають вже по 115-145 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж в січні минулого року. Українці зараз активно купують цей овоч, тому вартість огірків може зростати і далі.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що городина в Україні в цьому році буде дорожчати через збільшення витрат на її зберігання. За його прогнозами, ціни зростатимуть до появи овочів відкритого ґрунту ближче до літа.

