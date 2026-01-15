В Україні знову почав дорожчати популярний овоч: скільки вже коштує кілограм

Зараз продукцію відпускають в середньому на 15% дорожче, ніж в січні минулого року.

Ціни в Україні на тепличні огірки на цьому тижні зросли на 10% в порівнянні з минулою п’ятницею. Тепер цими овочами торгують в діапазоні 115-145 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що зростання цін на огірки пояснюється стабільно високим попитом на дану продукцію на тлі обмеженої пропозиції овочу на ринку.

Вибірки огірків у місцевих комбінатах нечисленні та непостійні через сезонний фактор. Тож постачальники активно завозили овочі з-за кордону, переважно з Туреччини.

Проте наявної пропозиції виявилося недостатньо, аби наздогнати попит, що зростає. За таких умов продавці отримали можливість підвищити відпускні ціни – це стосується і продукції з місцевих комбінатів, і імпортних овочів.

У підсумку тепличні огірки в Україні вже продають в середньому на 15% дорожче, ніж у січні 2025 року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірок екстра в Сільпо продається за ціною 179 грн/кг.

За кілограм тепличних вагових огірків в Varus треба заплатити 144,9 гривні.

В АТБ огірками з Туреччини торгують по 144,89 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

В Україні після Нового року істотно зросла вартість картоплі на ринку. Зараз її відпускають по 13 гривень за кілограм, тоді як передсвяткова ціна становила лише 10 гривень.

Загалом ціни на овочі борщового набору – а це, крім картоплі, ще буряк, морква, капуста та цибуля – активно знижувалися протягом минулого року. Так, білокачанна капуста подешевшала на цілих 82%. Зараз ціна на цей овоч почала відігравати свої позиції.

