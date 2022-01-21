Серед областей, які вже відзвітували про обсяги запасів добрив, найбільш забезпечена Запорізька область (57%).

Зараз забезпеченість вітчизняних сільськогосподарських підприємств мінеральними добривами для проведення весняно-літніх польових робіт становить у середньому 11%, а станом на 24 січня 2021 року цей показник був 18%.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства.

Серед областей, які вже відзвітували про обсяги запасів добрив, найбільш забезпечена Запорізька область (57%). Хмельницька, Житомирська, Донецька, Кіровоградська області забезпечені на 20-26%, Тернопільська, Миколаївська, Івано-Франківська, Полтавська, Волинська - на 10-15%. Найменші запаси міндобрив в Одеській (7%), Рівненській (6%) і Луганській (1%) областях.

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Проблеми з добривами:

В умовах зростання цін на газ багато українських підприємств, що виробляють добрива, припиняють роботу. Газ становить велику частку у виробництві міндобрив.

3 грудня 2021 року представник української компанії-трейдера міндобрив Олег Яшулін прогнозував, що через дорого газу в аграріїв почнуться проблеми з добривами. За словами експерта, навесні буде простежуватися нестача міндобрив, а розцінки на добрива зростуть.