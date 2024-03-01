Фури, які прибувають з литовської сторони, направляються на перевірку документів і вантажу.

Сьогодні, 1 березня, розпочалась акція протесту польських фермерів на кордоні з Литвою. Протестувальники перевіряють вантажівки у пункті пропуску "Кальварія-Будзіск". Про це повідомили на сторінці Facebook муніципалітету польської Кальварії.

Зазначається, що вантажівки, які прибувають з литовської сторони, направляються на стоянку для перевірки документів і вантажу, а також здійснюється моніторинг торгівлі сільськогосподарською продукцією.

"Протест має на меті привернути увагу до транзиту російського та українського зерна через Литву та інших сільськогосподарських секторів Польщі. Це нова форма протесту, яка раніше не використовувалася поляками", – йдеться у повідомлені.

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Водночас вказано, що ситуація контролюється відповідальними органами та службами по обидва боки кордону. Транспортні потоки перебувають під контролем, автомобілі проїжджають без обмежень.

Протести польських фермерів

Раніше УНІАН писав, що, за словами міністра економіки та інновацій Литви, блокування польськими фермерами дороги на литовсько-польському кордоні може порушити принцип ЄС щодо вільного пересування товарів і людей.

Акції польських аграріїв продовжуються і на кордоні з Україною. 1 березня о 13 годині польські фермери в напрямку пункту пропуску "Шегині" відмовилися пропускати всі вантажівки як в Україну, так і в Польщу. Загалом продовжується блокування руху вантажних транспортних засобів і є ускладнення руху, як в напрямку України, так і в напрямку Польщі на 6 пунктах пропуску.

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