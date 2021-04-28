До необхідного законопроекту надійшло 3128 поправок, що затримало його прийняття майже на півроку.

Верховна Рада ухвалила комплексний закон про дерегуляцію у сфері земельних відносин, який вносить зміни до Земельного кодексу і містить понад 100 статей – зокрема, про передачу державних земель громадам і перегляд повноважень Геокадастру.

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За ухвалення законопроекту №2194 у другому читанні і в цілому проголосували 284 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Законопроект передбачає передачу державних земель за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність сільських і міських рад або територіальних громад. Також їм передаються повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

Крім того, пропонується переглянути повноваження Державної служби з питань картографії, геодезії та кадастру.

"Сьогодні функції державного контролю з використання та охорони земель належать Держгеокадастру України і виконуються ним неефективно", - йдеться в пояснювальній записці.

До законопроекту надійшло 3128 пропозицій і поправок, в основному від депутатів з фракцій "Опозиційна платформа - за життя" і "Батьківщина", що затримало прийняття законопроекту в другому читанні майже на півроку.

Земельна реформа в Україні

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

15 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні комплексний законопроект про дерегуляцію у сфері земельних відносин (№2194).

Документ вважається важливим для земельної реформи і повноцінного запуску ринку землі в Україні. Однак його остаточне прийняття сильно затрималося.

25 лютого 2021 року в Мінагрополітики повідомили про те, що земельна реформа в Україні наближається до завершення.

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Автор: Ганна Нагорна