Ціни на землю в Україні переписали: скільки зараз коштує гектар

Найдорожчі паї на Тернопільщині та Закарпатті.

В Україні зростає вартість сільськогосподарських земель. Середня ціна гектару землі в листопаді склала 64 701 гривню, тоді як в жовтні земля коштувала 63 548 гривень, а в вересні – 61 355 гривень.

Про це повідомляє Опендатабот.

Водночас найвища ціна за гектар землі в Україні в цьому році була зафіксована у квітні. Вона становила 71 802 гривні. Це також найвища ціна після початку роботи ринку землі в Україні, який відкрився в липні 2021 року на позначці 87 080 гривень.

Ціна гектару в різних регіонах країни суттєво відрізняється. Найдорожчі угіддя наразі в західних областях та на Київщині.

Топ-5 найдорожчих паїв станом на зараз виглядає наступним чином:

Закарпатська область – 189 881 гривня;

Тернопільська область – 189 675 гривень;

Івано-Франківська область – 164 902 гривні;

Львівська область – 111 497 гривень;

Київська область – 111 314 гривень.

Найдешевша земля в областях:

Херсонській – 31 480 гривень;

Миколаївській – 35 055 гривень;

Сумській – 35 901 гривня.

До повномасштабного вторгнення Росії за тиждень купували в середньому 10 тисяч гектарів паїв. Зараз кількість земельних угод скоротилася до 2,5 тисяч гектарів на тиждень.

Загалом станом на кінець жовтня в Україні реалізовано 289 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що становить 0,68% від загальної площі з 42,4 мільйона гектарів угідь.

Варто відзначити, що ще два місяці тому вартість ділянок на Закарпатті, які зараз є найдорожчими в Україні, за величиною не входила навіть до топ-п’ятірки. Тоді гектар землі в Закарпатській області коштував лише 71 045 гривень.

Сумарно за чотири роки роботи ринку землі українці вклали в сільськогосподарські угіддя понад 30 мільярдів гривень.

