Ціни на землю в Україні переписали: скільки зараз коштує гектар

В Україні зростає вартість сільськогосподарських земель. Середня ціна гектару землі в листопаді склала 64 701 гривню, тоді як в жовтні земля коштувала 63 548 гривень, а в вересні – 61 355 гривень.
Про це повідомляє Опендатабот.
Водночас найвища ціна за гектар землі в Україні в цьому році була зафіксована у квітні. Вона становила 71 802 гривні. Це також найвища ціна після початку роботи ринку землі в Україні, який відкрився в липні 2021 року на позначці 87 080 гривень.
Ціна гектару в різних регіонах країни суттєво відрізняється. Найдорожчі угіддя наразі в західних областях та на Київщині.
Топ-5 найдорожчих паїв станом на зараз виглядає наступним чином:
- Закарпатська область – 189 881 гривня;
- Тернопільська область – 189 675 гривень;
- Івано-Франківська область – 164 902 гривні;
- Львівська область – 111 497 гривень;
- Київська область – 111 314 гривень.
Найдешевша земля в областях:
- Херсонській – 31 480 гривень;
- Миколаївській – 35 055 гривень;
- Сумській – 35 901 гривня.
До повномасштабного вторгнення Росії за тиждень купували в середньому 10 тисяч гектарів паїв. Зараз кількість земельних угод скоротилася до 2,5 тисяч гектарів на тиждень.
Загалом станом на кінець жовтня в Україні реалізовано 289 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що становить 0,68% від загальної площі з 42,4 мільйона гектарів угідь.
Ринок землі в Україні – останні новини
Варто відзначити, що ще два місяці тому вартість ділянок на Закарпатті, які зараз є найдорожчими в Україні, за величиною не входила навіть до топ-п’ятірки. Тоді гектар землі в Закарпатській області коштував лише 71 045 гривень.
Сумарно за чотири роки роботи ринку землі українці вклали в сільськогосподарські угіддя понад 30 мільярдів гривень.