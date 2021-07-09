З урахуванням вартості оренди та довгострокових кредитів, ціна гектара має становити 51,2 тис. грн.

За тиждень, який минув з моменту запуску ринку землі, в Україні так і не була сформована ринкова ціна гектара.

Про це повідомляє УКАБ.

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Як повідомляє ресурс, з урахуванням вартості оренди та довгострокових кредитів, ціна гектара має становити 51,2 тис. грн.

Однак, як відзначають аналітики УКАБ, ціна ділянки буде залежати від ряду показників.

Фактори, що впливають на вартість ділянки:

нормативна грошова оцінка,

площа,

місце розташування,

середня врожайність,

орендна плата.

Як відзначають аналітики, у 2020 році орендна плата за землю становила в середньому 3425 грн за 1 гектар по Україні, а ставка за довгостроковими кредитами в іноземній валюті – 6,7%. Таким чином, економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис.грн за гектар.

Де найвищі ціни на землю:

Вінницька область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Полтавська область,

Сумська область,

Тернопільська область,

Хмельницька область,

Чернівецька область,

Чернігівська область.

За словами аналітиків, в цих регіонах найвища врожайність, що і вплинуло на ціну землі.

Де найдешевша земля:

Волинська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Луганська область,

Херсонська область.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

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Автор: Олена Коваленко