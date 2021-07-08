За перший тиждень роботи ринку землі в Україні було здійснено 322 пов'язані із землею транзакції, найбільше - у центральних областях.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
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Найбільше договорів укладено в наступних регіонах:
- Вінницька область,
- Полтавська область,
- Дніпропетровська область,
- Черкаська область,
- Житомирська область,
- Харківська область,
- Київська область.
"Найбільше транзакцій здійснено у Вінницькій та Полтавській областях – по 39 операцій. Найменше в Миколаївській - 1 і Запорізькій - 2", – йдеться в повідомленні.
Також за тиждень значну кількість угод на купівлю-продаж сільськогосподарських земель уклали в Дніпропетровській області - 35, Черкаській та Житомирській – по 19, Харківській – 17.
У Київській області продали 31 ділянку, а в місті Києві – 5.
Ринок землі в Україні
- 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
- Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
- Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.
- За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.
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