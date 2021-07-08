За тиждень роботи ринку землі в Україні укладено 322 угоди купівлі-продажу ділянок.

За перший тиждень роботи ринку землі в Україні було здійснено 322 пов'язані із землею транзакції, найбільше - у центральних областях.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Найбільше договорів укладено в наступних регіонах:

Вінницька область,

Полтавська область,

Дніпропетровська область,

Черкаська область,

Житомирська область,

Харківська область,

Київська область.

"Найбільше транзакцій здійснено у Вінницькій та Полтавській областях – по 39 операцій. Найменше в Миколаївській - 1 і Запорізькій - 2", – йдеться в повідомленні.

Також за тиждень значну кількість угод на купівлю-продаж сільськогосподарських земель уклали в Дніпропетровській області - 35, Черкаській та Житомирській – по 19, Харківській – 17.

У Київській області продали 31 ділянку, а в місті Києві – 5.

Ринок землі в Україні

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

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Автор: Ганна Нагорна