Перед ПП "Вишнє-Нємецке" наразі перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів.

Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні України та Словаччини наразі тимчасово розблоковано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

При цьому зазначається, що станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів.

Наразі пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.

Ситуація на кордоні зі Словаччиною

Як повідомляв УНІАН вчора, 21 листопада, Спілка перевізників Словаччини розпочала блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний з українським пунктом пропуску "Ужгород" в напрямку України.

16 листопада представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину блокували пункт пропуску "Вишнє-Немецке" зі словацького боку. Так вони хотіли висловити підтримку польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських перевізників.

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