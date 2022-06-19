Із зерносховищ Луганської області російські окупанти вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Фейсбук.
Також за його словами, окупаційна влада заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям "сприятливі умови закупівель" - по 8,0 тисяч російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тис гривень за тону продукції.
"Для переправлення до Росії 650 тонн зерна зі Старобільська навіть залізницю швидкоруч зорганізували. А тепер будують плани отримати рекордний врожай озимої пшениці – майже мільйон тон зернових. Озимої – тобто посіяної восени", - заявив він.
Гайдай додав, що зі зерносховищ області росіяни вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.
"Фактично виробникам заплатять лише 30 % вартості зерна та ще й у рублях! Фахівці розуміють, що за ці кошти провести посівну кампанію під врожай 2023 року неможливо", - резюмував він.
Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, що знаходяться під західними санкціями.
За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.