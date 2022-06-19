Окупаційна влада заготовляє зерно під майбутню посівну.

Із зерносховищ Луганської області російські окупанти вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Фейсбук.

Також за його словами, окупаційна влада заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям "сприятливі умови закупівель" - по 8,0 тисяч російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тис гривень за тону продукції.

"Для переправлення до Росії 650 тонн зерна зі Старобільська навіть залізницю швидкоруч зорганізували. А тепер будують плани отримати рекордний врожай озимої пшениці – майже мільйон тон зернових. Озимої – тобто посіяної восени", - заявив він.

Гайдай додав, що зі зерносховищ області росіяни вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.

"Фактично виробникам заплатять лише 30 % вартості зерна та ще й у рублях! Фахівці розуміють, що за ці кошти провести посівну кампанію під врожай 2023 року неможливо", - резюмував він.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, що знаходяться під західними санкціями.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

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