Румунія не ставить під сумнів транзит української агропродукції до своїх портів. Про це стало відомо за результатами онлайн зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петре Деа.
Зазначається, що сторони обговорили питання експорту та транзиту української аграрної продукції в/через Румунію.
За словами Сольського, Румунія не ставить під сумнів транзит української сільськогосподарської продукції до румунських портів.
Інші питання транзиту та імпорту української агропродукції сторони домовились обговорити під час зустрічі в Бухаресті у п‘ятницю, 21 квітня.
Проблеми з експортом українського зерна в Європу
15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.
Цьому рішенню передували багатоденні протести фермерських асоціацій, які обурювалися зниженням цін на ринку і неможливістю реалізувати власну продукцію внаслідок великого напливу українського зерна. Ці протести навіть призвели до звільнення міністра агрополітики Польщі Генрика Ковальчика, а також блокування залізничних колій на українсько-польському кордоні.
16 квітня в Польщі повідомили, що заборона стосуватиметься також транзиту українського зерна в треті країни.
Також про заборону імпорту українського зерна повідомили в уряді Угорщини, однак обіцяють зберегти транзит української агропромислової продукції через свою територію.
В Європейській комісії, реагуючи на такі заяви Польщі та Угорщини, зазначили, що торгова політика є виключною компетенцією Європейського Союзу, і тому такі односторонні дії є неприйнятними.
17 квітня стало відомо, що Словаччина також вирішила призупинити імпорт зерна та інших окремих товарів з України.
18 квітня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що український аграрний експорт може скоротитись приблизно на 8-10% внаслідок призупинення імпорту нашої агропродукції Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
У цей же день стало відомо, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч на 21 квітня.