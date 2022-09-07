Зараз активно проводиться робота з відкриття ринків експорту різних видів м'яса птиці, яєць і яєчних продуктів, риби та рибних продуктів, меду та інших товарів.

З початку 2022 року Держпродспоживслужба разом з Міністерством закордонних справ України відкрили доступ на іноземні ринки 10 групам українських товарів у шести країнах.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що за 8 місяців 2022 року отримано доступ на іноземні ринки 10 групам українських товарів до 6 країн світу: м'ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, та м'ясні продукти до Чорногорії; молоко та молочні продукти до Домінікани та Кенії; корм для домашніх тварин до Сінгапуру; ентомофаги (комахи, які створюють біотичний бар'єр для захисту сільськогосподарських культур) до Польщі; жувальні предмети для домашніх тварин, декоративні прісноводні риби та живі кролики до Ізраїлю.

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У Держпродспоживслужбі відзначають, що зараз активно проводиться робота з відкриття ринків експорту різних видів м'яса птиці, яєць столових та яєчних продуктів, риби та рибних продуктів, меду і продуктів бджільництва та інших товарів.

Експорт за час війни:

Станом на 1 вересня 2022 року 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом.

2 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати одним з найбільших виробників харчових продуктів у світі.

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