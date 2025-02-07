В Україні падають ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм популярного овоча

Ціна на картоплю в середньому на 21% вища, ніж на початку лютого минулого року.

Ціни на картоплю в Україні почали знижуватися. Багато виробників змушені поступатися через зниження купівельної активності.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогоднішній день картоплю фермери віддають по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що окрім зниження попиту, якість овоча вже помітно погіршилася через тривале зберігання, тому фермери охоче знижують відпускні ціни на великі партії.

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Водночас попри здешевлення, наразі ціна на картоплю в Україні в середньому на 21% вища, ніж на початку лютого 2024 року.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Auchan цей популярний овоч продають по 26,80 грн/кг.

В АТБ картоплю можна купити за 25,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 29,60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Цього року українцям доведеться більше витрачати на овочі, молочну продукцію та алкоголь. Найбільше приріст цін у 2025 році демонструють картопля, морква та буряк, а також подорожчали молоко, сметана та масло.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до нового врожайного сезону овочі в Україні подорожчають приблизно ще на 15%.

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