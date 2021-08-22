Після розвантаження баржі ягоди у рефрижераторах відправили до торговельних залів столичних супермаркетів.

Буксир "Нодарі Чантурія" з несамохідним судном NBL-003 доставили 300 тонн стиглих кавунів, зібраних на полях Херсонщини для продажу в Києві.

Про це розповіли у прес-службі компанії "Нібулон", яка опікувалася вантажем.

"Рейс тривав майже тиждень і також став для нашої компанії ювілейним - п'ятим у транспортуванні баштанних Дніпром із півдня України", - повідомили в компанії.

Баржа з кавунами прибула до філії "Переяславська" на Київщині. Звідти після розвантаження вже в суботу, 21 серпня, херсонські ягоди у рефрижераторах мали відправитися до торговельних залів столичних супермаркетів.

Читайте такожДо Києва везуть 350 тонн херсонських кавунів: що буде з цінамиУ компанії також зазначили, що з 1991 року до сьогодні транспортування вантажу внутрішніми водними шляхами України зменшилося з 60 млн тонн до 8 млн тонн.

"Тому наш рейс із перевезення кавунів річкою хоч і не є великим досягненням національного масштабу, але привертає увагу громадськості та влади до актуальної проблеми. До того ж погодьтеся, реальні кроки до відродження транспортної логістики на водних шляхах України не можуть не тішити", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Комолова