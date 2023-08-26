США бачать "життєздатні маршрути" для агроекспорту з України після виходу РФ із зернової угоди.

США бачать життєздатні маршрути для експорту українського зерна після виходу Росії із зернової угоди, і вважають реальним відновлення експорту на довоєнному рівні протягом наступних кількох місяців. Про це повідомляє Reuters з посиланням на одного з американських чиновників.

"Я думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води України і по суші, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на довоєнному рівні", - заявив чиновник.

Альтернативний маршрут для агроекспорту після зриву зернової угоди

Після того, як Росія в липні в односторонньому порядку вийшла з "зернової угоди", президент України Володимир Зеленський попередив, що експорт продовольства продовжуватимуть без участі країни-агресора.

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При цьому Кремль пригрозив, що буде вважати загрозою кожне судно, яке буде слідувати в українські порти, тому що вони нібито "можуть перевозити зброю".

Пізніше ВМС ЗСУ заявили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні кораблі, зокрема ті, які знаходяться в портах Великої Одеси. 16 серпня з Одеського порту вийшов перший контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) і 21 серпня він успішно прибув до Стамбула.

Сьогодні з Одеського порту вийшло друге іноземне цивільне судно, яке знаходилося в Україні з кінця лютого 2022 року - балкер PRIMUS (прапор Ліберія).

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