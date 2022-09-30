Сьогодні виробники продають цибулю по 25-29 грн/кг.

Активний попит з боку оптових компаній і стримування продажів виробниками є основними факторами, що сприяють подальшому зростанню цін на цибуля в Україні.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, виробники поступово підвищували відпускні ціни, і сьогодні вони продають цибулю по 25-29 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною подорожчання цибулі, на думку експертів, є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю через дощову погоду, через що істотно скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

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Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери воліють закладати на зберігання, здійснюючи продаж зараз невеликими партіями.

Відзначається, що зараз цибулю на ринку України вже продають в середньому в 4,3 раза дорожче, ніж в кінці вересня 2021 року. При цьому багато гравців ринку впевнені, що позитивний ціновий тренд збережеться і надалі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, вже встигли розпродати значну частину запасів цибулі. Інші ж виробники закладають цю продукцію на зберігання та утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.

Ціни на цибулю під час війни:

За підрахунками аналітиків Zakaz.ua за півроку повномасштабної війни РФ проти України на українському ринку більш ніж удвічі підвищилася ціна на ріпчасту цибулю - на 114%, середня вартість якої в столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг.

21 вересня 2022 року аналітики заявляли про те, що українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше 22-27 грн / кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

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