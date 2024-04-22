У парламентській групі з аграрної політики кажуть: ЄС не залежить від російського зерна.

У німецькому Бундестазі виступають за посилення санкцій проти Російської Федерації та Білорусі щодо імпорту з цих країн сільськогосподарської продукції. Про це заявив спікер парламентської групи з аграрної політики Альберт Штегеманн (Христианско-демократический союз), повідомляє Der Standard.

За словами політика, у заяві до Бундестагу ХДС хоче виступати за повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і продуктів харчування з Росії та Білорусі.

"Ми не залежимо від російського зерна в Німеччині та Європі. Президент Володимир Путін фінансує свою військову економіку лише експортом. Цьому потрібно запобігти. Високих мит на російське зерно недостатньо", - підкреслив Штегеманн.

Водночас він закликав уряд Німеччини вжити паралельних заходів щодо заборони імпорту на національному рівні, якщо в осяжному майбутньому не вдасться досягти угоди на рівні Євросоюзу.

Санкції проти РФ - останні новини

Наприкінці лютого Євросоюз затвердив 13-й пакет санкцій проти РФ. Запроваджені обмеження проти 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Також УНІАН повідомляв, що торговельний бум Туреччини з РФ зупиняється через західні санкції. За даними Міністерства торгівлі Туреччини, експорт до Росії в першому кварталі впав на 33,7% порівняно минулорічним показником.

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