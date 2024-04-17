Вільнюс припинив закупівлі російського зерна в травні минулого року.

У лютому Литва відновила закупівлі зерна в РФ, імпортувавши 12,2 тис т на суму 1,95 млн євро. Про це з посиланням на дані європейської статслужби повідомляє російський "Коммерсантъ".

Також зазначається, що наприкінці зими наростила імпорт Латвія, яка закупила у РФ 58,8 тис т зерна на суму 10 млн євро. Загалом країни ЄС придбали в лютому 92,6 тис т російського зерна на суму 16,9 млн євро.

Як повідомляє "Коммерсантъ", Литва припинила імпортувати російське зерно у травні минулого року. Останні постачання здійснили у липні 2023-го..

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Нагадаємо, в березні у литовському Мінсільгоспі закликали заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусії до країн ЄС.

Відомство направило відповідне звернення до Єврокомісії: до нього приєдналися міністри сільського господарства Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. При цьому у Польщі закликали Єврокомісію запровадити повну заборону на продукти з Білорусії та Росії.

Експорт українського зерна – що треба знати

Раніше в Чехії заперечили те, що до їхньої країни імпортують заражене зерно з України, про що не так давно заявив екс-прем’єр Чехії Андрей Бабіш. За словами чеського міністра сільського господарства Марека Виборного, лише у трьох пробах фуражного зерна виявили деяке перевищення норм.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що в 2023-му на зарубіжні ринки Україна експортувала 44,8 млн т збіжжя: це на 16% перевищило показник позаминулого року. Рейтинг головних імпортерів українського збіжжя очолила Іспанія. Другим став Китай, третім – Румунія.

Гарних показників досягли завдяки тому, що у якості альтернативи "зерновому коридору" вдалося створити тимчасовий морський коридор. Це заслуга Збройних Сил України.

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