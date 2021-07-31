За даними Держгеокадастру, моніторинг земель засвідчив відсутність ажіотажу на ринку земель сільськогосподарського призначення, а також відсутність істотної зміни динаміки ринку в порівнянні із періодом до 1 липня 2021 року.
Про це сказав перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко, повідомляє пресс-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.
"З 1 липня до Держгеокадастру із заявами надати доступ до відомостей Державного земельного кадастру звернулись 4288 нотаріусів, які подали 4806 заяв. З них погоджено 4242 заяви, відмовлено - 558", - розказав Мірошниченко.
За його словами, також моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня понад сто юридичних осіб та понад тисячу фізичних осіб володіли більш як ста гектарами земель сільськогосподарського призначення, багато з них – більш як тисячею гектарів.
"З 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою", - акцентує Мірошниченко.
За його прогнозом, істотних зрушень на ринку земель сільськогосподарського призначення найближчим часом не очікується.
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Старт ринку сільськогосподарських земель - що відомо
Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко зазначив, що вартість сільськогосподарської землі в Україні – близько 50 тис. гривень за гектар.
1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.