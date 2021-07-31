З 1 липня до Держгеокадастру із заявами про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру звернулись 4288 нотаріусів, які подали 4806 заяв.

За даними Держгеокадастру, моніторинг земель засвідчив відсутність ажіотажу на ринку земель сільськогосподарського призначення, а також відсутність істотної зміни динаміки ринку в порівнянні із періодом до 1 липня 2021 року.

Про це сказав перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко, повідомляє пресс-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

"З 1 липня до Держгеокадастру із заявами надати доступ до відомостей Державного земельного кадастру звернулись 4288 нотаріусів, які подали 4806 заяв. З них погоджено 4242 заяви, відмовлено - 558", - розказав Мірошниченко.

За його словами, також моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня понад сто юридичних осіб та понад тисячу фізичних осіб володіли більш як ста гектарами земель сільськогосподарського призначення, багато з них – більш як тисячею гектарів.

"З 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою", - акцентує Мірошниченко.

За його прогнозом, істотних зрушень на ринку земель сільськогосподарського призначення найближчим часом не очікується.

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Старт ринку сільськогосподарських земель - що відомо

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко зазначив, що вартість сільськогосподарської землі в Україні – близько 50 тис. гривень за гектар.

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Катерина Гірник