В Україні терміново змінили графіки відключень на 6 грудня: коли не буде світла

Енергетики відновлюють інфраструктуру після нового обстрілу.

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ по енергетиці компанія ДТЕК змінила графіки відключень електроенергії у Києві, Київщині, Одещині та Дніпропетровщині, збільшивши кількість годин без світла.

Оновлений графік для Києва

У столиці переважну більшість підчерг споживачів тепер будуть вимикати двічі, протягом доби. Загалом мешканці столиці будуть без світла 6 грудня від 3,5 до 8,5 годин.

Оновлений графік для Київщини

Як і в столиці на Київщині годин без світла, для більшості споживачів окрім однієї підчерги поменшало. Згідно з оновленими графіком, мешканці столичної області сидітимуть без світла, в залежності від черги, 3,5-8,5 годин.

Оновлений графік для Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині, згідно з оновленим графіком майже всі споживачі, протягом доби двічі залишатимуться без світла, а в двох підчергах, навіть, тричі. В залежності від черги мешканці Дніпра та області 6 грудня будуть без світла 4,5-11 годин.

Оновлений графік для Одещини

Після ракетного удару "покращення" зі світлом прийшло і на Одещину, що і не дивно, з огляду на удар по енергооб’єкту у регіоні. Кількість черг споживачів, де світло вимикатимуть лише раз зменшилася. Загалом, до кінця дня мешканці Одеси та області будуть без світла 3,5-9,5 годин.

Атаки РФ на енергетику

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 грудня РФ завдала удару по енергетичних об’єктах 8 областей, залишивши без світла частину споживачів в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

В Одесі ворог вчергове атакував порт та енергооб’єкт. Частина портової інфраструктури, внаслідок атаки знеструмлена - оператори перейшли на резервне живлення від генераторів.

Відключення світла можуть залишитися з нами і після завершення бойових дій. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначає, що повне відновлення енергосистеми України може зайняти до 8 років вже після завершення бойових дій. До цього моменту він не виключає, що відключення світла в оселях українців можуть бути як влітку, так і взимку, в пікові температури.

