В умовах зростання цін на пам'ять Lenovo і Dell повідомляють своїх клієнтів про різке підвищення цін у найближий місяць.

Найбільші виробники комп'ютерної техніки, Lenovo і Dell, заявили, що ціни на їхні ноутбуки, ПК і сервери незабаром можуть значно зрости.

Lenovo попередила партнерів і клієнтів, що нинішні ціни припинять діяти 1 січня 2026 року і закликала розміщувати замовлення до цієї дати, щоб уникнути підвищення. Dell не готова чекати так довго, а тому вже в середині грудня почне підвищувати ціни на свої комп'ютери.

За даними галузевих джерел, вартість ноутбуків і готових ПК цих компаній подорожчають приблизно на 15-20%. Головною причиною зростання вартості комп'ютерів став глобальний дефіцит пам'яті типу DRAM і флеш-пам'яті NAND – через стрімке зростання попиту на обладнання для ШІ багато виробників чіпів переключили потужності на потреби дата-центрів, скоротивши поставки комплектуючих для масового ринку.

Для кінцевих споживачів це означає, що купівлю нового комп'ютера, можливо, варто планувати до кінця цього року. Особливо актуально це для бізнес-пристроїв та ігрових ноутбуків, де зростання цін на пам'ять найсильніше відбивається на кінцевій вартості.

Передбачається, що дефіцит оперативної пам'яті може тривати до 2028 року і навіть довше. Лише різке "охолодження" ШІ-ринку та корекція глобального IT-сектору здатні нормалізувати ціни в доступному для огляду майбутньому.

У зв'язку з дефіцитом і подорожчанням ОЗП, відеокарти наступного покоління NVIDIA і AMD можуть затриматися до 2028 року. Обидва виробника вже повідомили своїх партнерів про підвищення цін на нинішні відеокарти на початку 2026 року.

УНІАН розповідав, які б/в комплектуючі ПК можна купувати, а які не варто. На чомусь можна заощадити, а ось деякі елементи комп'ютера краще брати тільки новими.

