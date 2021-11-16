Ціни на цукор за рік зросли на 29,9% / Фото УНІАН Володимир Гонтар
Споживча ціна на соняшникову олію у жовтні цього року у порівнянні з груднем 2021 року зросла на 41,4% - до 62,69 грн за літр.
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.
Читайте такожВ Україні злетять ціни на деякі продукти: що подорожчає найбільше
Згідно з оприлюдненими даними, в Україні з початку року також істотно зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) і хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг).
Зростання цін на продукти в Україні:
- Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.
- У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.
- Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.
- До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.
- За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.
- Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.
- За словами експерта до новорічних свят вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.