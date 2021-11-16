Споживча інфляція в річному вираженні в жовтні склала 10,9%.

Споживча ціна на соняшникову олію у жовтні цього року у порівнянні з груднем 2021 року зросла на 41,4% - до 62,69 грн за літр.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.

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Згідно з оприлюдненими даними, в Україні з початку року також істотно зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) і хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.

За словами експерта до новорічних свят вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.

Автор: Богдан Слуцький