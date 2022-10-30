Переговори з Росією не працюють, наголосив литовський міністр.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав захистити судноплавство військовим супроводом після зриву Росією "зернової угоди".

Про це йдеться у Twitter міністра.

"Переговори з Росією не працюють. Путін зриває домовленості і шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставить під загрозу експорт зерна з України, вільний світ повинен об’єднатися, щоб захистити судноплавство з військовим супроводом. Давайте обійдемо шантаж", - написа він.

Зрив "зернової" угоди Росією

Ввечері 29 жовтня російська сторона заявила про вихід з "зернової" угоди буцімто через підрив пришвартованих у Севастопольській бухті бойових кораблів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна неодноразово попереджала світ про наміри Кремля зірвати домовленості, назвавши дії росіян "голодними іграми".

Своєю чергою, президент США Джо Байден назвав рішення Москви "обурливим": "Це повністю обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином".

Глава Української держави Володимир Зеленський пояснив, що Росія почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли заблокувала рух суден з зерном. РФ щонайменше двічі завдавала ударів по ВМС України, які гарантували безпеку зернового коридору.

Україна чекає реакції Туреччини та ООН щодо заяви росіян.

Україна, Туреччина та ООН підписали домовленості про безпечний експорт агропродукції ще влітку. Це ж зробила й Росія.

Представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік відзначив, що зерно з України врятувало від крайньої бідності 100 млн людей.

У перші дні дії угоди Росія завдала ударів по українських портах, цілячись у зерносховища. Відтоді Москва неодноразово шантажувала Захід "голодом" через поставки Україні зброї для самозахисту.

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