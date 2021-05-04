Нині європейські експерти працюють над рішеннями щодо іще 14 продуктів з комах.

Сушені борошняні черв'яки - личинкова форма великого борошняного хрущака - дозволено до вживання в їжу в Європейському Союзі.

Країни-учасниці ЄС схвалили відповідну пропозицію Єврокомісії сьогодні, повідомляє Deutsche Welle.

Комахи є альтернативним джерелом білка, який здатний підтримати перехід Євросоюзу до більш стійкої продовольчої системи, вказали в Єврокомісії.

Європейське відомство з безпеки продуктів харчування (EFSA) в середині січня визнало цих черв'яків придатними для вживання в їжу - у вигляді цілої личинки як закуски чи порошку як одного з інгредієнтів в ряді харчових продуктів.

Однак німецьке Федеральне відомство із захисту прав споживачів та безпеки продуктів харчування (BVL) попередило, що споживання борошняних черв'яків "може викликати алергічні реакції у чутливих людей", тому на пакуванні має бути відповідна вказівка.

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Заява про дозвіл на вживання личинок в їжу подала французька компанія Agronutris. Рішення ЄС дозволяє їй упродовж 5 років бути єдиним постачальником продуктів, які містять цих комах. Потім ринок буде відкритий і для інших гравців.

Комахи відрізняються високою поживною цінністю у зв‘язку з вмістом у них білка. Цвіркуни, коники і борошняні черв'яки вже входять в страви в багатьох частинах світу. Нині європейські експерти працюють над рішеннями щодо іще 14 продуктів з комах, відзначили в EFSA.

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Автор: Вікторія Токарєва