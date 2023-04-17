Заборону на імпорт зерна в низці країн ЄС аргументують необхідністю захистити своїх фермерів.

Угорщина може продовжити заборону на імпорт українського зерна й після поточного крайнього терміну 30 червня. Раніше кілька країн Європи заборонили ввозити продовольство з України.

Про це заявив у понеділок держсекретар Міністерства сільського господарства Угорщини Шандор Фаркаш, пише Reuters. Заборону на імпорт зерна в низці країн аргументують необхідністю захистити своїх фермерів.

За словами Фаркаша, Будапешт продовжить заборону і після 30 червня, якщо Євросоюз не зможе затвердити достатні заходи для захисту угорських фермерів.

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Заборона на ввезення українського зерна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Польща тимчасово, до 30 червня, заборонила ввезення зерна й десятків інших видів продовольства з України, але додали, що готові вирішити проблему через міждержавну угоду з Україною. Введена Польщею заборона стосується й транзиту агропродукції в треті країни.

Після Польщі таке ж рішення про тимчасову заборону на ввезення зернових і олійних культур, а також низки інших сільгосппродуктів із України прийняла Угорщина. Там своє рішення також пояснюють захистом своїх сільгосппідприємств від напливу дешевшої української продукції. При цьому в Угорщині пообіцяли зберегти транзит української агропромислової продукції через свою територію.

У Європейській комісії засудили рішення Польщі та Угорщини і нагадали, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС. Тому подібні односторонні дії є неприйнятними.

Проте вже 17 квітня аналогічне рішення про заборону на українське зерно прийняла Словаччина. Братислава закликала на урядовому рівні ввести більш жорсткі заходи для регулювання імпорту товарів з України.

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