Поставки продовольства плануються в найближчі місяці.

Україна надасть Нігерії 25 тис. тонн зерна в рамках програми Grain from Ukraine.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Нігерія Джеффрі Онйеамамом та міністром сільського господарства та розвитку села Республіки Мохаммадом Махмудом Абубакаром.

Сольський зазначив, що навіть попри війну Україна продовжує забезпечувати продовольством країни, які найбільше цього потребують.

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"З цією метою в рамках ініціативи Grain from Ukraine в Нігерію буде направлено 25 тисяч тонн зерна. Поставки продовольства плануються в найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

Grain from Ukraine:

26 листопада розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві в середньому для 90 тис.осіб.

Планувалося, що 5 млн фунтів стерлінгів в рамках ініціативи Grain from Ukraine виділить Великобританія.

4 грудня 2022 року перше судно в рамках ініціативи "Grain From Ukraine" прибуло в Ефіопію.

За підрахунками Міністерства інфраструктури України, станом на 9 січня в рамках "зернової ініціативи" порти Великої Одеси вже відправили для країн Африки, Азії та Європи 17 млн тонн агропродукції.

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