За словами торгпреда Тараса Качки, перспективним ринком для експорту українського насіння є країни ЄС.

Україна має намір збільшувати експорт насіння власного виробництва.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, повідомляє прес-служба міністерство.

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"Зараз в Україні активно ведеться селекція нових сортів з урахуванням природно-кліматичних умов і із застосуванням сучасних технологій. Разом з тим, ми працюємо над збільшенням частки насіння у зовнішній торгівлі – Україна постійно розширює участь у рамках насіннєвих схем організації економічного співробітництва та розвитку", – зазначив заступник міністра Тарас Качка.

Він додав, що перспективним ринком для української насіннєвої продукції є країни ЄС. На сьогодні Україна інтегрувалася в європейську маркетингову мережу насіння, а також увійшла до переліку країн-нечленів ЄС, які мають право експорту на європейський ринок насіння зернових культур.

Також у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Мінекономіки здійснює гармонізацію законодавства до стандартів ЄС у галузі насінництва. Зазначається, що сьогодні до європейського законодавства адаптовано більшість норм щодо виробництва, сертифікації, маркування та якості насіння зернових, олійних культур та картоплі.

Що цьому передувало

Україна у 2020 році збільшила експорт насіння в ЄС майже втричі – до 795 тонн на суму 3,1 млн дол.

Наприкінці вересня 2020 року Європейський Союз визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС.

За оцінками насіннєвої асоціації України, потенціал експорту українського насіння сягає 100 млн дол., при цьому частка експорту в ЄС може зрости до 10%.

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Автор: Ганна Нагорна