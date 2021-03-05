Україна і Таджикистан обговорили посилення двосторонніх торговельно-економічних відносин і нарощування експортних поставок агропродукції на ринок Таджикистану.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками зустрічі міністра Ігоря Петрашка з послом Таджикистану.
"На сьогодні Україна має значний потенціал для нарощування обсягів двосторонньої торгівлі аграрною продукцією з Таджикистаном. Зокрема, високі конкурентні переваги має українська продукція переробної, кондитерської та олійно-жирової галузей. Україна готова до поглибленого діалогу щодо розширення номенклатури поставок української харчової продукції на ринок Таджикистану", - йдеться в повідомленні.
За даними Мінекономіки, товарообіг між Україною і Таджикистаном у 2020 році склав 24,9 мільйона доларів. Зокрема, експорт українських товарів у Таджикистан за цей період становить 24,1 мільйона доларів.
Що цьому передувало
- Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 мільярда євро.
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