Зазначається, що високі конкурентні переваги на ринку Таджикистану має українська продукція переробної, кондитерської та олійно-жирової галузей.

Україна і Таджикистан обговорили посилення двосторонніх торговельно-економічних відносин і нарощування експортних поставок агропродукції на ринок Таджикистану.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками зустрічі міністра Ігоря Петрашка з послом Таджикистану.

"На сьогодні Україна має значний потенціал для нарощування обсягів двосторонньої торгівлі аграрною продукцією з Таджикистаном. Зокрема, високі конкурентні переваги має українська продукція переробної, кондитерської та олійно-жирової галузей. Україна готова до поглибленого діалогу щодо розширення номенклатури поставок української харчової продукції на ринок Таджикистану", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінекономіки, товарообіг між Україною і Таджикистаном у 2020 році склав 24,9 мільйона доларів. Зокрема, експорт українських товарів у Таджикистан за цей період становить 24,1 мільйона доларів.

Що цьому передувало

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 мільярда євро.

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Автор: Ганна Нагорна