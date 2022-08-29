Українським виробникам не вистачить потужностей для зберігання нового врожаю.

Україні потрібні тимчасові термінали для зберігання зерна на кордонах з Євросоюзом.

Про це заявили в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП).

"Українським виробникам не вистачить потужностей для зберігання нового врожаю. Потрібно прискорити транспортування зернових, хоча б до кордонів з Євросоюзом і залучити для зберігання продукції тимчасові термінали та конструкції, вільні елеваторні потужності в сусідніх державах", - йдеться в повідомленні.

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В УСПП підкреслили, що обсяги перевезень зерна значно нижче очікуваних: в середньому 1 млн тонн/місяць, при тому, що запаси 2021 року склали 20 млн тонн, і 67 млн тонн олійних і ЗЕРНОВИХ очікувано зберуть цього року. Зернова угода розрахована на 120 днів, бути на 100% впевненими, що вона буде продовжена – не можна, зазначили в об'єднанні, тому експорт потрібно максимально нарощувати.

"Через проблеми з логістикою і безпекою більшість контрактів українських аграріїв зараз – спотові. Тобто отримання коштів після надання товару. Така ситуація значно обмежує фінансові можливості аграріїв. За оцінками профільних асоціацій, третина з них (30%) не здійснюватимуть озиму посівну. Побудова тимчасових терміналів на кордонах з ЄС з необхідними для зберігання Умовами дозволить повернутися до контрактної (ф'ючерсної) торгівлі, знизить логістичний тиск на галузь", - підкреслили в УСПП.

Зараз в Україні є нестача сховищ для зберігання від 10 до 15 млн тонн зернових і олійних культур

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

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