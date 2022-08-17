До війни загальний обсяг українського аграрного експорту становив 5-6 млн тонн на місяць.

Якщо порти повноцінно запрацюють, то Україна зможе за півтора-два місяці вийти на довоєнні рівні експорту аграрної продукції, які становили близько 5-6 млн тонн на місяць.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Порти працюють, угода Стамбульська працює, фактично, вже близько 17 суден вийшло, це близько 500 тис.тонн (агропродукції - УНІАН). Окремо працюють наші логістичні маршрути: залізниця, автоперевезення і річкові порти", - зазначив він.

Марчук додав, що цими шляхами в липні вивантаження становило близько 3 млн тонн агропродукції. Крім цього, якщо повноцінно запрацюють порти, то ми зможемо за півтора-два місяці вийти на довоєнні рівні експорту, які становили близько 5-6 млн тонн, зазначив він.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Триполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

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