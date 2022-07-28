Мета зернового договору полягає в тому, щоб в найближчі чотири місяці вивезти близько 20 млн тонн зерна через три українські порти.

Судноплавні компанії не поспішають вивозити мільйони тонн зерна, незважаючи на угоду про забезпечення безпечних коридорів через Чорне море.

Як пише Associated Press це пов'язано з тим, що у водах дрейфують вибухонебезпечні міни, судновласники оцінюють ризики і у багатьох залишаються питання з приводу реалізації досягнутої угоди, яка буде діяти тільки 120 днів.

Мета договору полягає в тому, щоб в найближчі чотири місяці вивезти близько 20 млн тонн зерна через три українських порти, заблоковані після російського вторгнення 24 лютого. Це дає можливість приблизно чотирьом-п'яти суховантажам в день перевозити зерно з портів мільйонам людей у всьому світі, яким загрожує голод.

Однак угода, досягнута за посередництва Туреччини і ООН, зіткнулася з реальністю, яка показує, наскільки складно і ризиковано буде її виконувати.

"Нам потрібно провести велику роботу, щоб зрозуміти детально, як це буде працювати на практиці", – заявив Гай Платтен – генеральний секретар Міжнародної палати судноплавства, що представляє національні асоціації судновласників, на частку яких припадає близько 80% світового торгового флоту.

"Чи можемо ми гарантувати безпеку екіпажів? Що буде з мінами і мінними полями? Дуже багато невизначеностей і неясних моментів", – сказав він.

Глава відділу розвідки і партнер-засновник консалтингової компанії Dryad Мунро Андерсон також заявив, що основним ризиком, з яким доведеться зіткнутися, очевидно, будуть міни.

"Баланс сил в цій угоді як і раніше на боці Росії", – заявив Андерсон.

За його словами, українські порти, не охоплені угодою, піддаються підвищеному ризику атаки.

"Думаю, що Росія хоче, щоб її вважали державою, яка контролює розвиток подій в Чорному морі", – сказав Андерсон.

У свою чергу міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що негайне розмінування акваторії не потрібне, але ситуація може змінитися.

Глава гуманітарного відділу ООН Мартін Гріффітс сказав, що робота в нещодавно відкритому спільному координаційному центрі в Стамбулі з нагляду за експортною угодою ведеться "безперервно з метою забезпечення того, щоб вантажі відправлялися з українських портів швидко, безпечно і ефективно".

Експерти в Україні працюють над складанням безпечних маршрутів для суден.

Однак аналітик київського Центру Разумкова Олексій Мельник заявив, що в цілому питання безпеки залишаються невирішеними, тому що російські ракети можуть вразити склади з зерном і порти.

"Судновласники і страхові компанії налякані, вони не отримали надійних гарантій безпеки, - сказав він. - Ми бачимо лише слова і обіцянки, які мало що значать під час війни".

За даними аналітичної компанії Lloyd's List Intelligence, в Чорноморську, Одесі та Южному, трьох портах, зазначених в угоді, застрягли 13 суховантажів і вантажних суден і на них все ще можуть залишатися екіпажі, яких можна мобілізувати для початку експорту зерна. За словами аналітика Lloyd's List Мішель Візе Бокманн, на судах, що перевозять такий вантаж, зазвичай знаходиться від 20 до 25 моряків.

"Ви не можете ризикувати цими життями без чогось конкретного і прийнятного для судновласників і їх фрахтувальників для перевезення зерна", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, страховики лондонського Ллойдса погодилися страхувати судна з українським зерном. Договори страхування суден підписали ряд синдикатів лондонського Ллойда, що представляють собою групи страховиків, які об'єднують капітал і беруть на себе страхові ризики.

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