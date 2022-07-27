Перші договори страхування зернових вантажів були підписані членами синдикату Lloyd's of London в середу, 27 липня.

Відновлення експорту зерна з чорноморських портів України стало на крок ближче після підписання договорів страхування, які дозволять суднам працювати.

Як повідомив виконавчий директор страхового ринку Lloyd's of London Джон Ніл, договори страхування зернових вантажів були підписані в середу, 27 липня, пише Financial Times.

"Буквально на цьому тижні ми намагалися створити систему страхування морських вантажів для перевезення зерна. Ми працювали з двома або трьома різними інститутами, щоб це сталося... І зараз контракти підписуються", - сказав Ніл.

За його словами, договори страхування судів підписали низка синдикатів Лондонського Ллойда, що представляють собою групи страховиків, які об'єднують капітал і беруть на себе страхові ризики.

Джон Ніл зазначив, що Lloyd's був "впевнений" у тому, що ризики покриваються. "Ми не вважаємо, що це не підлягає страхуванню. Тут немає нічого, що могло б сказати нам, що це не підлягає страхуванню", – додав він.

При цьому Ніл зазначив, що більш "складна" ситуація, ніж зазвичай, відіб'ється на ціні страхування.

Домовленість про експорт зерна з України: деталі

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

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