Очікується, що виробництво озимого ріпаку складе 10,4 млн т, що перевищує виробництво попереднього року на 9,1 млн т.

Індія в 2021 р.збере рекордні 109,24 млн т пшениці (+1,3%).

Такий прогноз зробило Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії, повідомляє Reuters.

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Крім того, очікується, що виробництво рису зросте на 1,2% до 120,32 млн тонн.

Індія - найбільший у світі експортер рису і другий за величиною виробник.

Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів прогнозує загальний обсяг виробництва зерна в цьому році на рекордному рівні 303,34 млн т проти 297,5 млн т, вироблених в попередньому році.

Очікується, що виробництво озимого ріпаку складе 10,4 млн т, що перевищує виробництво попереднього року на 9,1 млн т.

Виробництво нуту ймовірно, складе 11,62 млн т проти 11,08 млн т, зібраних в попередньому році.

«Будь-яке збільшення виробництва ріпаку і нуту скорочує імпорт дорогих рослинних олій і бобових - товарів, яких в основному не вистачає в Індії, найбільшому у світі імпортері кулінарних олій і бобових», - зазначає видання.

Урожай зернових в Україні

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, урожай зернових у 2020 році склав 65,4 мільйона тонн зернових, що майже на 7 мільйонів тонн менше, ніж у 2019 році.

Україна в січні 2021 року скоротила фізичні обсяги експорту основних зернових культур у два рази, при цьому валютна виручка від поставок скоротилася на 41%.

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Автор: УНІАН