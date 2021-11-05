На сьогодні огірки в Україні вже коштують в середньому на 38% дорожче, ніж на початку листопада 2020 року.

В Україні вже кілька тижнів поспіль спостерігається зростання цін на тепличні огірки.

Це пов'язано зі стрімким скороченням пропозиції огірків на ринку на тлі стабільної активності покупців, повідомляють аналітики EastFruit.

Так, сьогодні тепличний огірок продається по 35-45 грн/кг ($1,33-1,71/кг), що в середньому на 45% дорожче, ніж минулого тижня.

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"Сьогоднішнє зростання цін ще не межа - вони будуть рости й надалі, позаяк пропозиція на ринку залишається досить обмеженою. Самі виробники змушені підвищувати відпускні ціни у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв", - сказано в повідомленні.

І хоча основну пропозицію на українському ринку становить продукція з Туреччини, ціни на турецький огірок також стрімко зросли. Сьогодні вони надходять у продаж від 35 грн/кг ($1,33/кг), тоді як ще наприкінці минулого тижня ціна на них не перевищувала 25 грн/кг ($0,95/кг).

При цьому, оптові компанії на тлі стабільно високого попиту на дану продукцію заявили про свій намір підвищити відпускні ціни на імпортні огірки вже найближчим часом.

На сьогодні огірки в Україні вже коштують в середньому на 38% дорожче, ніж на початку листопада 2020 року.

"Ключові гравці ринку сходяться на думці, що дешевих огірків в поточному сезоні в Україні не буде. Ціни продовжать рости і далі на тлі проблем у сфері тепличного бізнесу не тільки в Україні, але й в більшості країн ЄС", - пише EastFruit.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року на українських ринках зафіксували рекордні за останні п'ять років ціни на тепличні огірки. На оптових ринках ціна овоча досягала в середньому 55 грн за кілограм.

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Автор: Олександр Топчій