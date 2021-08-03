Якісні на вигляд овочі аграрій висипав прямо на землю і зазначив, що в дитячий будинок він здавати їх не захотів.

На Херсонщині через обвал цін на овочі фермери не можуть продати врожай. Через це один з аграріїв у селищі Копані викинув сотні кілограмів огірків, позбувшись прибутку за свою працю.

Ситуацією з цінами на врожай фермер поділився у місцевій спільноті аграріїв на Facebook.

"Колючка не якісна, квіточка не така", - розповів фермер про свій врожай огірків, який оптовики не погодилися купувати навіть по 1 гривні за кілограм. На відео можна помітити, що овочі мають цілком товарний вигляд, вони свіжі, нормального розміру і не здаються товаром другого або третього сорту якості.

Фермер зазначив, що якби його огірки були з "правильними" колючками та квітами, їх могли б прийняти по 2 гривні за кілограм. Засмучений чоловік висипав овочі на землю. Тепер ласувати урожаєм фермера будуть його барани.

Читайте такожУ Держгеокадастрі розповіли, чи є ажіотаж на ринку продаж землі"І не треба писати про те що треба було відвезти в дитячий будинок", - підписав своє відео фермер. Його слова викликали негативну реакцію серед користувачів мережі.

Ролик викликав бурхливе обговорення. Коментатори пишуть, що фермер дійсно міг поділитися урожаєм зі знедоленими дітьми, які точно були б раді свіжим овочам. Багато також відзначили, що ситуація на ринку зараз дійсно плачевна, через що праця аграріїв просто знецінюється.

Як повідомляв УНІАН, українців попередили, що вони можуть втратити свої земельних ділянки. Власники, які не оформлять на землю і паї право власності, можуть їх втратити.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко