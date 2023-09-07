Попри здорожчання тепличні томати у середньому на третину дешевші, ніж рік тому.

Лише з початку поточного тижня томати в українських тепличних комбінатах стали дорожчими в середньому на 26%. Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличний томат по 20-30 грн/кг залежно від якості та калібру, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"Головною причиною чергового подорожчання стало скорочення вибірок томату в українських тепличних комбінатах, що призвело до зниження обсягів пропозиції даної продукції на ринку. При цьому, пропозиція помідора з відкритого ґрунту впала до мінімуму, оскільки багато господарств сьогодні фактично завершили сезон продажів ґрунтового помідора", – пояснюють експерти.

Як зазначають самі виробники, вкотре підвищити відпускні ціни на тепличний томат їм дає змогу значна активізація попиту. Втім аналітики наголошують, що попри чергове подорожчання тепличні томати в Україні наразі все ж коштують у середньому на 29% менше, ніж рік тому.

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Український ринок овочів

Як писав УНІАН, українські виробники зараз продають моркву по 7-12 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, а також на 40% дешевше, ніж рік тому.

В Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді від НБУ зазначено, що цьогоріч ситуація в овочівництві була кращою, ніж рік тому. Оскільки зростало виробництво овочів борщового набору; відновилося вирощування кавунів, зокрема за рахунок нарощування площ у контрольованих Україною південних, а також західних та центральних регіонах.

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