Наразі українські фермери пропонують до продажу буряк по 5-7 грн/кг.

В Україні зменшення попиту на столовий буряк призвело до зниження цін на нього.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit. "Торгово-закупівельна діяльність на ринку столового буряка в Україні з початку березня була досить стабільною. Однак уже на початку поточного тижня ситуація в даному сегменті різко змінилася і попит на дану продукцію помітно впав", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для активізації торгово-закупівельної діяльності українські фермери знижують ціну на цю продукцію. Сьогодні буряк на українському ринку пропонують до продажу по 5-7 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

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При цьому експерти проекту говорять про збільшення пропозиції некондиційних буряків, які виробники готові відвантажувати від 2 грн/кг.

Аналітики вважають, що знижувальний ціновий тренд пов’язаний зі збільшенням пропозиції столових буряків на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги.

При цьому досить рясною залишається пропозиція некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни на якісну продукцію.

Разом з тим наразі ціна на столовий буряк в Україні вже в середньому в 1,6 разів нижча, ніж наприкінці березня 2022 року.

При цьому деякі учасники ринку не виключають, що тенденція зниження цін на ринку буряків збережеться й надалі, попри сезонне скорочення пропозиції цієї продукції. Свою думку вони пояснюють досить великими запасами столових буряків у місцевих сховищах.

Ціни на продукти в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, цьогоріч зростання цін на продукти Великоднього кошика очікується на рівні 10%.

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