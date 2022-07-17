Європейський Союз сподівається, що за допомогою ООН вдасться знайти швидке рішення, яке дозволить забезпечити експорт українського зерна.
Про це у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Стосовно вигаданого або реального впливу наших санкцій на треті країни, зокрема, африканські, які значно залежать від російського й українського зерна та добрив. Дуже чітко зрозуміло, де полягає відповідальність за продовольчу кризу. Наші санкції не спрямовані проти російського експорту зерна або добрив. Дотепер саме російська агресія та її блокада у Чорному морі не дозволяє Україні експортувати зерно", - зазначив Боррель.
Він наголосив, що переговори під егідою генерального секретаря ООН дозволять швидко розв'язати цю проблему.
"Я поінформував своїх африканських колег, що ми готові допомогти їм у подоланні будь-яких ускладнень, з якими вони можуть стикнутися у зв’язку з нашими санкціями. І водночас закликав їх не дозволити обдурити себе брехнею та дезінформацією з боку російської влади стосовно цієї теми", - додав Боррель.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні США і Саудівська Аравія домовилися допомогти Україні з експортом зерна.