Яйця за місяць подорожчали на 7 відсотків.

Наразі на українському ринку яйця коштують близько 60 гривень за десяток, і в період новорічних свят вони можуть подорожчати до 70 гривень. Про це повідомила в коментарі УНІАН аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

"В середині грудня 2023 року десяток яєць в супермаркетах України коштує близько 59,75 грн, що на 7% перевищує показник місячної давнини. В порівнянні з груднем 2022 року ціна на яйця зараз на 19% нижча. В період новорічних свят ціна на яйця може ще зрости, але не перевищити показника 70 грн за десяток", – зазначила вона.

Експертка пояснила, що протягом року є два пікові періоди максимальних цін на яйця: напередодні новорічних свят та на Великдень. Саме тоді підвищений попит на курячі яйця зі сторони населення.

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"Крім того, в період новорічних свят птиця в господарствах населення дуже погано несеться через низькі температури, що скорочує пропозицію на ринку та в комбінації з підвищеним попитом призводить до зростання цін", – додала Литвин.

Цьогорічний новорічний стіл

Новорічне меню із традиційних страв таких як салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдеться на родину з чотирьох осіб близько 2879,15 грн, тобто на 8,4% дорожче, ніж торік.

Зокрема, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3 % більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року.

Натомість салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року (133,08 грн), завдяки зменшенню цін на цибулю, моркву і буряк.

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