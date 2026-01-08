Росії вдалося значно скоротити експорт зерна з України в грудні, - Bloomberg

Ситуація є тривожною для українського бюджету та світової продовольчої безпеки.

Експорт пшениці з України у грудні впав майже на 25% через інтенсифікацію російськими окупантами атак на портову інфраструктуру країни. Про це пише Bloomberg.

Експорт кукурудзи також скоротився приблизно на 13%. Загальний експорт зерна з України в грудні впав на 16%.

Український експорт демонстрував гірші показники в порівнянні з 2024 роком протягом усього сезону. Проте удари по портах, переробних потужностях та логістичній інфраструктурі значно погіршили ситуацію, вказують аналітики.

Росіяни вразили порти Великої Одеси, включаючи Південний. Був атакований судноплавний термінал, що належить агрокомпанії Allseeds, і близько 30 контейнерів, завантажених борошном і рослинною олією, були пошкоджені та загорілися.

Продовження російських атак на портову та логістичну інфраструктуру, особливо поблизу Одеси, зменшили ефективну пропускну здатність відвантажень та призвели до затримок і перенесення термінів поставок. Все це – фінансові та репутаційні ризики для українських виробників.

Експорт також постраждав через менші обсяги поставок від українських аграріїв через затримку збору врожаю кукурудзи. Ще одним фактором стало посилення конкуренції з боку інших світових гравців з більш низькими цінами.

Атаки на інфраструктуру України продовжилися і в січні. Тим не менш, ситуація нещодавно частково покращилася після того, як на зернових терміналах в Одесі було встановлено додаткові дизельні генератори.

Удари окупантів по агропромисловій галузі України – головні новини

За збереження існуючої інтенсивності обстрілів з боку РФ портової інфраструктури України, рух зерна у напрямку чорноморських портів на деякий час може бути паралізований. Обстріли ведуть до скупчення залізничних вагонів, обмеження подачі та розвантаження продукції, пошкоджують інфраструктуру, а також посилюють ризики для персоналу.

Паралельно з цим окупанти також намагаються цілеспрямовано руйнувати виробничі потужності українських аграріїв. Під час нещодавнього масованого удару по Дніпру, зокрема, сталося влучання в завод з виробництва олії, 300 тонн якої вилилися просто на проїжджу частину.

