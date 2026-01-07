Росія вдарила по двох портах на Одещині: є загиблий та багато поранених

Пошкоджено портову інфраструктуру та контейнери з олією.

Російська армія сьогодні, 7 січня, завдала чергового удару дронами та ракетами по двох портах Одещини. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"На жаль, одна людина загинула. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Щонайменше п’ять людей зазнали поранень – їм надається вся необхідна медична допомога", - заявив посадовець.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією. Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу.

"Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику", - наголосив посадовець.

Як уточнили у держпідприємстві "Адміністрація морських портів України", ворог здійснив атаку на морський порт "Чорноморськ", де сталося займання контейнерів з олією, поранення отримали двоє людей.

Також росіяни завдали ракетного удару по порту "Південний". Там пошкоджено адміністративну будівлю і об’єкти інфраструктури. Внаслідок цієї атаки загинула людина, є постраждалі.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, сьогодні вдень росіяни завдали по портовій інфраструктурі комбінованого ракетно-дронового удару. Окрім припортової інфраструктури, контейнерів та адмінбудівлі, пошкоджено вантажний транспорт.

Оновлено о 18:34. Згодом Кіпер уточнив, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки зросла до восьми осіб. Усім пораненим надається необхідна медична допомога, відповідні служби працюють на місцях.

Удари по енергетиці та портах Одещини

Окупаційна російська армія протягом кількох останніх тижнів завдала по Одесі та Одеській області низку ударів, у тому числі по енергетичних об’єктах та портах. Зокрема, 30 грудня 2025 року внаслідок російської атаки було пошкоджено два цивільних судна. За даними ВМС ЗСУ, це "Emmakris III" та "Captain Karam". Останнє заходило до порту для завантаження пшениці.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що окупанти пошкодили об’єкти у портах "Південний" та "Чорноморськ". Постраждала цивільна людина, були пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

Раніше через удари по порту "Південний" зазнали пошкоджень резервуари з рослинною олією, тонни якої потрапили у Чорне море. Це призвело до загибелі сотень водоплавних птахів. В Одеському зоопарку розгорнули пункт для допомоги птахам, яких жителям міста вдалось врятувати.

