Україна закликала Євросоюз запровадити санкції проти країн, які купують це зерно.

Росія нарощує експорт зерна за рахунок врожаю з тимчасово окупованих територій Україні, зокрема з Луганської області. Про це повідомляє Reuters.

Минулого року Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, які Росія називає своїми "‎новими територіями"‎, забезпечили Москві близько 3% врожаю зерна. Це певною мірою компенсувало погані погодні умови на півдні самої Росії.

"‎Цього року ми плануємо зібрати близько мільйона тонн зерна, переважно пшениці"‎, - заявив минулого місяця журналістам Леонід Пасечник, який є головою встановленої РФ луганської адміністрації.

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За поточними ринковими цінами урожай в 1 мільйон тонн коштуватиме близько 230 мільйонів доларів.

Зазначимо також, що у 2013 році – до того, як проросійські сепаратисти взяли під частковий контроль Луганську область – регіон виробив 1,3 мільйона тонн зерна, переважно пшениці.

Україна зазначає, що все зерно, вироблене в чотирьох регіонах і Криму, анексованому Росією в 2014 році, було вкрадене Москвою.

Київ планує попросити своїх західних союзників ввести санкції проти імпортерів цього зерна. Раніше українські спецслужби виявили, що українське зерно змішують з російським у портах Чорного моря і відправляють на експорт.

"З огляду на цей сезон, ми оцінюємо, що з початку повномасштабної війни Росія викрала 15 мільйонів тонн українського зерна", – заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Одного разу Україна закликала Європейський Союз ввести санкції проти Бангладешу за закупівлю пшениці, яка, за її словами, походила з регіонів, контрольованих РФ, але ЄС цього не зробив.

Як український агропромисловий комплекс страждає від війни

Раніше УНІАН повідомив, що з 2022 року зернове господарство в нашій країні стало переважно збитковим, що пов’язано з війною, логістичними проблемами та іншими економічними чинниками.

Фахівці зазначають, що виробництво основних зернових культур, до складу яких відносять кукурудзу, ячмінь та пшеницю, у 2024-25 роках виявилися одним із найнижчих за останні десять років.

Водночас за словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, у регуляторі прогнозують зростання врожаю цього року, що має посприяти зниженню продовольчої інфляції.

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