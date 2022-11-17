Зокрема, це Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина і США.

Вже шість країн долучились до ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine), повідомив президент України.

"Сьогодні в Офісі відбулася нарада щодо нашої ініціативи Grain from Ukraine. Маємо згоду таких країн як Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США долучитись до роботи ініціативи, але це ті, хто вже ухвалив рішення. Країн-учасниць буде більше", - сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Він додав, що скоро буде надано більше деталей, як ця угода буде працювати.

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"Я вважаю, що ця російська агресія має привести увесь світ до очевидного висновку: ніколи у світі не має бути масового голоду. Якщо світ працюватиме у єдності - голод буде переможений. Сенс дуже простий і максимально конкретний: усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі", - наголосив Зеленський.

Експорт українського зерна

15 листопада президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи двадцяти" закликав лідерів цих країн приєднатися до українською ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим.

За його словами, перше судно Nord Vind вирушило в Ефіопію. На борту 27 тис. тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тис. людей на рік.

Також президент пропонує розширити експортну зернову ініціативу на інші українські порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області.