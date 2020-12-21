За січень-листопад 2020 року, а також за грудень 2019 року сільгоспвиробники придбали понад 14,9 тис. одиниць вітчизняної техніки.

За січень-листопад 2020 року, а також за грудень 2019 року кошти за державною програмою за купівлю сільгосптехніки та обладнання українського виробництва отримали понад 7 тис. аграріїв на загальну суму 957,5 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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"За цим видом підтримки звернулося 7 260 сільгоспвиробників, з яких 5 180 є фермерськими господарствами. Було придбано 14 946 одиниць с/г техніки та обладнання на загальну суму понад 3,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки додали, що серед ТОП-5 областей з найбільшим попитом на відшкодування витрат з придбаної техніки - Полтавська, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська та Київська.

Розподіл коштів

У листопаді 2019 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про те, що українці зможуть брати гривневі кредити під купівлю землі за ставкою 3-5% після прийняття закону про ринок землі.

У бюджеті України на 2020 рік на програми державної підтримки аграріїв закладено 4 млрд грн. З цієї суми 1,2 мільярда гривень передбачено на програму компенсації кредитів, 1 мільярд гривень - на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання, 1 мільярд гривень - на підтримку тваринництва, а також по 400 мільйонів гривень - на садівництво та фермерство.

30 січня 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що державна програма зі здешевлення кредитів для аграріїв у 2020 році бюджетом в 1,2 мільярда гривень буде працювати за трьома напрямками, одним з яких буде компенсація відсотків за кредитами на покупку сільгоспземель.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який мав спростити отримання кредитів для малих фермерів, які не мають кредитної історії.

У червні Міністерство затвердило новий розподіл коштів у розмірі 104,5 млн грн сільгоспвиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва в грудні 2019 року та січні–травні 2020 року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 3 серпня затвердило розподіл коштів у розмірі 124,9 млн грн для компенсації суб'єктам господарювання АПК за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень–червень 2020 року.

6 серпня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило перерахування 47 млн грн компенсації аграрним виробникам за купівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.

Станом на 2 листопада 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило розподіл коштів у розмірі 122,8 млн грн сільгоспвиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва поточного року.

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Автор: Ганна Нагорна