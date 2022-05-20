Україна приєдналася до підписання Дорожньої карти щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, яка була випущена за результатами міністерської зустрічі в ООН у Нью-Йорку.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Крім того, під час зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про нову продовольчу допомогу Україні в розмірі $215 млн.
Зазначається, що голова Мінагрополітики Микола Сольський у своєму зверненні до Міністрів акцентував увагу на тому, що для світової продовольчої безпеки надзвичайно важливим і першочерговим завданням є припинення війни Росії проти України та розблокування експорту української сільськогосподарської продукції.
"По-перше, наші фермери не можуть експортувати ще торішній урожай. По-друге, через окупацію і військові дії ми зберемо лише половину нинішнього врожаю – його експорт так само може бути заблокований. Велика частина посівів озимої пшениці була проведена на Сході, де ведуться активні бойові дії, і півдні, який частково окупований. Росіяни активно викрадають зерно з цих територій. Фермери не зможуть там збирати урожай, а якщо зберуть, не зможуть його реалізувати", - підкреслив він.
Сольський також підкреслив, що для українських фермерів сьогодні вирішується майбутнє врожаїв і в принципі їх подальша робота.
Криза експорту з України та загроза голоду:
- За даними Української зернової асоціації, Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту в шість разів.
- За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність небачені раніше десятиліттями.
- У травні стало відомо, що Європейська комісія запускає комплекс заходів "шляху солідарності", щоб допомогти Україні налагодити експорт сільськогосподарських товарів.
- Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі заявив, що Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах російськими окупантами. За його словами, є план дій щодо відкриття так званих зелених коридорів для України.
- 18 травня представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Вікторія Михальчук заявила про те, що Україна через війну може втратити щонайменше 20% врожаю.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі та може настати голод у багатьох країнах.
- Цю продукцію неможливо вивезти через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден.
- За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.
- Україні у квітні вдалося експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як у березні цей показник становив лише близько 200 тис.тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.
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