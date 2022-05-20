Відповідний документ був випущений за результатами міністерської зустрічі в ООН в Нью-Йорку.

Україна приєдналася до підписання Дорожньої карти щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, яка була випущена за результатами міністерської зустрічі в ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Крім того, під час зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про нову продовольчу допомогу Україні в розмірі $215 млн.

Зазначається, що голова Мінагрополітики Микола Сольський у своєму зверненні до Міністрів акцентував увагу на тому, що для світової продовольчої безпеки надзвичайно важливим і першочерговим завданням є припинення війни Росії проти України та розблокування експорту української сільськогосподарської продукції.

"По-перше, наші фермери не можуть експортувати ще торішній урожай. По-друге, через окупацію і військові дії ми зберемо лише половину нинішнього врожаю – його експорт так само може бути заблокований. Велика частина посівів озимої пшениці була проведена на Сході, де ведуться активні бойові дії, і півдні, який частково окупований. Росіяни активно викрадають зерно з цих територій. Фермери не зможуть там збирати урожай, а якщо зберуть, не зможуть його реалізувати", - підкреслив він.

Сольський також підкреслив, що для українських фермерів сьогодні вирішується майбутнє врожаїв і в принципі їх подальша робота.

Криза експорту з України та загроза голоду:

За даними Української зернової асоціації, Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту в шість разів.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність небачені раніше десятиліттями.

У травні стало відомо, що Європейська комісія запускає комплекс заходів "шляху солідарності", щоб допомогти Україні налагодити експорт сільськогосподарських товарів.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі заявив, що Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах російськими окупантами. За його словами, є план дій щодо відкриття так званих зелених коридорів для України.

18 травня представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Вікторія Михальчук заявила про те, що Україна через війну може втратити щонайменше 20% врожаю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі та може настати голод у багатьох країнах.

Цю продукцію неможливо вивезти через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

Україні у квітні вдалося експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як у березні цей показник становив лише близько 200 тис.тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

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