Росія має зняти блокаду, щоб здійснювався повний і вільний експорт.

Україна налагодила два альтернативних сухопутних маршрути для здійснення експорту продовольства і порятунку Африки та інших регіонів від голоду.

Про це сповістив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія піддає мільйони людей ризику голоду, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду. Росія повинна зняти блокаду, щоб дозволити повний і вільний експорт", - написав він.

Криза експорту з України і загроза голоду

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту в шість разів.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

Україні у квітні вдалося експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як у березні цей показник становив лише близько 200 тис.тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

Продукцію неможливо вивезти через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі і може настати голод у багатьох країнах.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

У травні стало відомо, що Європейська комісія запускає комплекс заходів "шляху солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари.

Банк Англії прогнозує, що війна в Україні може спровокувати "апокаліптичне" зростання світових цін на продовольство.

На Банковій назвали шлях для зниження цін на продовольство у світі - чим раніше Україна переможе у війні проти Росії, чим швидше знизяться ціни.

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