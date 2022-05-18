За словами джерел, морські маршрути все ще перебувають у стадії розгляду, можливо, з використанням нейтральних суден з маркуванням ООН.

Адміністрація президента США Джо Байдена тісно співпрацює з європейськими союзниками, намагаючись розробити маршрути для вивезення пшениці і кукурудзи з України.

Про це два американських і чотири європейських дипломати розповіли CNN. Можливі сценарії вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, погодиться Росія на них чи ні.

За словами дипломатів, це завдання буде в центрі уваги держсекретаря США Ентоні Блінкена, коли він скличе міністерську зустріч з продовольчої безпеки та очолить дискусію з цього питання в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в середу і четвер.

"Це далеко не вирішена справа. У цих обговореннях так багато змінних, що багато чого може піти не так", - сказав інший чиновник, знайомий з дискусіями.

Зазначається, що на тлі побоювань щодо глобальної нестачі продовольства зростає актуальність цих зусиль, оскільки ціни на пшеницю, кукурудзу, соєві боби та рослинну олію на Заході різко зросли останніми тижнями через вторгнення Росії в Україну.

За даними Державного департаменту США, до війни поставки пшениці з Росії та України становили майже 30% світової торгівлі, а Україна була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим у світі експортером пшениці. Всесвітня продовольча програма ООН, яка допомагає боротися з глобальним голодом, щорічно закуповує близько половини своєї пшениці в Україні та попереджає про важкі наслідки, якщо українські порти не будуть відкриті.

Варіанти доставки зерна з України

Як зазначає видання, найефективнішим способом транспортування зерна було б відправити його морем. За словами джерел, морські маршрути все ще перебувають у стадії розгляду, можливо, з використанням нейтральних суден з маркуванням ООН. Однак зберігаються побоювання.

Росії вдалося перекрити доступ України до Азовського моря, але та зберегла контроль над своїм узбережжям Чорного моря і портом Одеси - основним морським експортним вузлом. Тим не менш, через російську агресію кораблі не можуть покинути Одесу, крім того, Росія також завдала ракетного удару по порту, а наявність в морі російських і українських мін робить плавання небезпечним.

Туреччина, яка є великим гравцем в Чорному морі й контролює доступ до нього, бере участь в обговореннях з росіянами щодо доставки зерна, заявили офіційний представник США і ще одне джерело, знайоме з ходом переговорів.

"Існує низк дипломатичних заходів з надання тиску на Росію з метою заохочення безпечного коридору, і саме цьому ООН приділяє більше уваги", - сказав європейський дипломат.

Дипломати розповіли CNN, що одним з рішень була б відправка зерна залізницею, враховуючи, що зараз це найбезпечніший спосіб транспортування великих обсягів. Також ведуться переговори між Україною та Європейським Союзом про використання залізниці для перевезення вантажів до Румунії, Словаччини та Польщі. Проте зусилля ускладнюються відмінностями в залізничних системах, що використовуються Україною та сусідніми країнами.

Використання вантажних літаків є найменш вірогідним з трьох варіантів через небезпеку в повітрі, а також відносно невелику місткість авіатранспорту в порівнянні з поїздами й кораблями.

Криза експорту з України та загроза голоду

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту в шість разів.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

У травні стало відомо, що Європейська комісія запускає комплекс заходів "шляху солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі заявив, що Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах російськими окупантами. За його словами, є план дій щодо відкриття так званих зелених коридорів для України.

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