Уряд очікує, що вартість одного гектара землі за 10 років збільшиться в п'ять разів - до більш ніж 5 тисяч доларів.

Максимальний економічний ефект від відкриття ринку землі може скласти 85 мільярдів доларів за 10 років, якщо ринок буде відкритий для всіх зацікавлених осіб.

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Про це йдеться у презентації національної економічної стратегії України до 2030 року, з якою сьогодні виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з презентацією, прийнята урядом модель ринку землі дозволить за 10 років збільшити вартість 1 га землі до 5072 доларів з нинішніх близько 1000 доларів.

"Загальний економічний ефект становитиме 64 мільярди доларів США за 10 років. Однак це значення не є максимально можливим. Максимальний економічний ефект може скласти 85 мільярдів доларів США, якщо ринок буде відкритий для всіх стейкхолдерів", - йдеться в презентації стратегії.

Зазначається, що прийнятий закон про ринок землі передбачає ряд серйозних обмежень, таких як обмеження площ купується землі в одні руки, заборона на продаж землі іноземцям, що безпосередньо вплине на справедливу вартість землі та додану вартість на працівника.

Що цьому передувало

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що вводить ринок сільськогосподарських земель в Україні з липня 2021 року.

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Автор: Ганна Нагорна