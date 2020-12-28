Цього року експорт українського зерна зменшився на 15%.

Україна цього року скоротила експорт зерна на 15%, до 25 мільйонів тонн.

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Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на Державну фіскальну службу.

Згідно з даними за 2020-2021 маркетинговий рік, на кінець грудня експорт зернових становить понад 25 мільйонів тонн.

"З початку року пшениці експортовано близько 12,5 мільйона тонн. Ячменю на зовнішні ринки поставили майже чотири мільйони тонн. Кукурудзи відправили понад 8,5 мільйона тонн", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

У Міністерстві економіки інформували, що Україна почне експорт зернових на європейський ринок.

А все тому, що Європарламент визнав нашу систему сертифікації.

Виробники, які мають сертифікат в Україні, зможуть експортувати продукцію вже за 20 днів.

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Автор: УНІАН