Тепер розвідка отримає понад 2 тис. 200 безпілотників FPV.

Завдяки проекту "Міць. Українська кам’яна" вдалося зібрати понад 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони. Як заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, благодійні внески надходили на платформу UNITED24.

"Зібрали понад 58 млн 500 тис. грн через UNITED24 на дрони-камікадзе для ГУР. Усе завдяки проекту "Міць. Українська кам’яна". Тепер розвідка отримає понад 2 тис. 200 безпілотників FPV. Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку "Міці". А також внескам наших донорів та бізнесу, який понад рік безупинно підтримує армію", - зазначив він.

За його словами, наприкінці проекту Rozetka та "Сільпо" взяли на себе частину витрат на собівартість солі.

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"Другу частину покрили донори UNITED24. Тож кожна гривня збору (500 грн з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе. Щоб усі українські міста були звільнені якнайшвидше. Ще понад 8 млн грн зібрали завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова", - розповів міністр.

Проєкт "Міць. Українська кам’яна": що відомо

Продаж лімітованої серії солі із шахт Українського Соледару стартував місяць тому. Загальна сума перевищила планові цифри на 12 мільйонів гривень.

Для проведення проєкту було виділено 100 тисяч пачок солі по 200 грамів. Ці 20 тонн солі стали останніми, котрі були видобуті в Соледарі до окупації росіянами.

Ця сіль була вироблена на заводі "Артемсіль" - одному із найбільших підприємства Європи у цій галузі. Загалом воно покривало 90% потреб українського населення у цій продукції.

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